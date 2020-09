Ester Giordano: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020

Di Ivan Buratti mercoledì 16 settembre 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Ester Giordano di Temptation Island 2020

Stasera, 16 settembre 2020, partirà la nuova edizione di Temptation Island, in prima serata, su Canale 5. A guidare il viaggio nei sentimenti è la conduttrice Alessia Marcuzzi. Sei coppie (Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino, Nadia e Antonio Giungo, Anna e Gennaro, Alberto Maritato e Speranza Capasso, Sofia e Amedeo, Serena e Davide) metteranno alla prova il loro amore, che ha conosciuto inevitabilmente qualche intoppo. Ad aiutare i protagonisti del programma a capire meglio i propri sentimenti, tentatori e tentatrici single. Conosciamo meglio una delle tentatrici di questa ottava stagione del docureality che, in questi anni, ha appassionato centinaia di migliaia di italiani. Si chiama Ester Giordano, e già sappiamo che farà sognare tutti i fidanzati del villaggio.

Classe 1990, Ester Giordano ha 30 anni e viene da Codogno, in provincia di Lodi (cittadina divenuta nota negli scorsi mesi perché tra i primi focolai italiani di Coronavirus). Prima di diventare un tentatrice di Temptation Island, Ester Giordano è balzata alle cronache per alcuni gossip e partecipazioni ad altri programmi televisivi. Se ora infatti è single - condizione necessaria per il ruolo che deve ricoprire nel programma di Canale 5 -, in passato è stata fidanzata con il calciatore Stephan El Shaarawy, che attualmente milita nel club cinese Shanghai Shenhua. Nel 2019 ha preso parte come reporter per il programma di Rete 4 Donnavventura. Modella e influencer, conta circa 300.000 follower su Instagram, dove pubblica scatti dalle sue vacanze in giro per il mondo.

In un'intervista del 2019, Ester Giordano ha rivelato di avere una mamma molto giovane, quasi più un'amica. "Si fida molto di me e crede in me, quindi mi lascia fare", ha rivelato, mentre il padre è scomparso nel 2010: