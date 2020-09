Giovanna Gentile: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020

Di Sebastiano Cascone mercoledì 16 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Giovanna Gentile di Temptation Island 2020

Stasera, 16 settembre 2020, partirà la nuova edizione di 'Temptation Island', in prima serata, su Canale 5. A guidare il viaggio nei sentimenti è Alessia Marcuzzi. Sei coppie (Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino, Nadia e Antonio Giungo, Anna e Gennaro, Alberto Maritato e Speranza Capasso, Sofia e Amedeo, Serena e Davide) mettono alla prova il loro amore giunto per un motivo o per altro a un bivio. L'obiettivo è avere la certezza di condividere la vita con la persona giusta. Conosciamo meglio una delle tentatrici di questa ottava stagione del docureality che, in questi anni, ha appassionato milioni di italiani. Si chiama Giovanna Gentile:

Giovanna è una venticinquenne personal trainer di Caserta. Insegna ballo ed è esperta ballerina di reggaeton. Vive insieme ai suoi due adorati cani.

E' alta 169 cm e le sue misure sono 87x64x94. E' laureata in Scienze Motorie. E' ghiotta di pasta.

Il suo profilo Instagram @giovanna_gentile.lola vanta oltre 10mila followers.