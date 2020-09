Antonio Smorto, chi è il tentatore di Temptation Island 2020

Di Sebastiano Cascone mercoledì 16 settembre 2020

Tra i tentatori di Temptation Island 2020 anche Antonio Smorto

Stasera, 16 settembre 2020, partirà la nuova edizione di 'Temptation Island', in prima serata, su Canale 5. A guidare il viaggio nei sentimenti è Alessia Marcuzzi. Sei coppie (Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino, Nadia e Antonio Giungo, Anna e Gennaro, Alberto Maritato e Speranza Capasso, Sofia e Amedeo, Serena e Davide) mettono alla prova il loro amore giunto per un motivo o per altro a un bivio. L'obiettivo è avere la certezza di condividere la vita con la persona giusta. Conosciamo meglio uno dei tentatori di questa ottava stagione del docureality che, in questi anni, ha appassionato milioni di italiani. Si chiama Antonio Smorto:

Antonio Smorto è un venticinquenne di Reggio Calabria, che gioca come professionista di basket in serie B. Prossimamente giocherà nella Maestria Academy Catanzaro.

Il suo profilo Instagram @_smomo_07 conta oltre 2600 followers.