Andrea Bianconi: chi è il fidanzato di Sofia Nesci di Temptation Island 2020?

Di Ivan Buratti mercoledì 16 settembre 2020

Vita privata, curiosità e gossip su Amedeo Bianconi

Temptation Island 2020, chi è Amedeo Bianconi? Conosciamo meglio l'uomo, uno dei volti della nuova edizione di Temptation Island, il reality show di Canale 5 con Alessia Marcuzzi dedicato alle coppie in cerca di risposte ai loro dubbi, motivate a mettere alla prova il sentimento alla base del rapporto.

Amedeo Bianconi è uno dei ragazzi che ha deciso di partecipare al programma insieme alla propria fidanzata, Sofia Nesci, con lo scopo di capire se è arrivato il momento di mettere un punto alla storia o fare un upgrade definitivo. Arrivati a 11 anni di fidanzamento, Sofia è intenzionata ad andare a convivere con Amedeo Bianconi, che invece preferisce ancora vivere la relazione in maniera più libera. Amore sì, ma ognuno a casa propria.

Amedeo Bianconi ha 32 anni, è di Città di Castello - comune della provincia di Perugia - e lavora come operaio. Ai microfoni di Temptation Island, Amedeo ha rivelato che l'idea di partecipare al gioco è stata della sua compagna:



Ho accettato la proposta di Sofia di partecipare a Temptation Island perché al momento non sono ancora pronto ad un passo in più nel nostro rapporto e quindi il mio dubbio è se sono o meno ancora innamorato di lei.

Riuscirà Amedeo a fare chiarezza sul sentimento che prova per la sua Sofia o cadrà in tentazione con le single del villaggio dei fidanzati? Lo scopriremo da stasera, mercoledì 16 settembre 2020, in prima serata su Canale 5.