Alberto Maritato: chi è il fidanzato di Speranza Capasso di Temptation Island 8

Di Marco Salaris mercoledì 16 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Alberto Maritato.

Alberto Maritato è uno dei fidanzati dell'ottava edizione di Temptation Island in onda da mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5.

E' nato il 21 ottobre 1987. Ha attualmente 32 anni. E' del segno zodiacale della Bilancia. E' di Brusciano, in provincia di Napoli. E' titolare di due locali di ristorazione. Coltiva la passione per il calcio, è giocatore del Virtus Goti. In passato è stato componente di altre squadre delle serie d'eccellenza.

E' fidanzato da 16 anni con Speranza, la sua fidanzata. Nella clip di presentazione ha deciso di portare Speranza a Temptation Island per mettere alla prova il loro amore di lungo tempo:



Mi domando come mai ad oggi ho ancora dubbi ad immaginare un futuro con Speranza. Io sono molto legato a lei ma non voglio ancora convivere in una casa tutta nostra e non voglio sposarla ed è giusto capirne il perché.

Ha un profilo instagram nella quale il suo nickname è Columbus, ma è possibile trovarlo con la menzione @albertomaritato1987. E' seguito da 952 followers e segue 1.503 account.