Natalia Paragoni: chi è la fidanzata di Andrea Zelletta

Andrea Zelletta è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, tornato con la quinta edizione lunedì 14 settembre 2020. Andrea Zelletta è fidanzato con Natalia Paragoni, conosciamo qualche dettaglio della ragazza.

Nata il 24 dicembre 1997, Natalia Paragoni ha 23 anni ed è del segno del Capricorno. Originaria della provincia di Sondrio, a Piantedo, di professione modella, è diventata famosa con la sua partecipazione ad Uomini e Donne come corteggiatrice. Inizialmente scesa per Ivan Gonzalez, continua il suo percorso nel dating show di Canale 5 con il tronista Andrea Zelletta, che la sceglierà come compagna di vita. Amante del make-up e dello stile, Natalia Paragoni conta più di 750.000 follower su Instagram.

Intervistata dal Giornale di Puglia, Natalia Paragoni ha parlato della sua passione per il mondo del beauty, destinato a rappresentare il suo futuro da grande:



Sono appassionata di makeup fin da piccola! Sono sempre stata creativa e il beauty è stata la mia valvola di sfogo e anche il mio più grande talento. Ho studiato e lavorato per anni in questo settore, e ho voluto portare avanti questa passione e trasmetterla alle persone che mi seguono. Ho un armadio solo di prodotti cosmetici. Ho sempre disegnato, e farlo sul mio viso o quello di altre donne è una soddisfazione. Sto collaborando con tanti brand di makeup e beauty e voglio crescere sempre di più fino a realizzare quello che è la mia linea di makeup e, non si sa mai, forse anche scuole di makeup o centri specializzati nella cura della persona.

La sua storia con Andrea Zelletta procede a gonfie vele da oltre un anno. Le cose tra di loro sembrano farsi sempre più serie, tanto è che in una recente intervista al settimanale Di Più, l'ex tronista ha dichiarato:



Ci piacerebbe sposarci e avere presto un bambino, del resto anche le nostre rispettive mamme ci hanno avuto da giovani. Chiaramente per ora siamo concentrati sulle nostre rispettive carriere, ciò non toglie che, se un giorno dovesse accadere, saremmo ben felici di stringere tra le braccia un bambino.Non abbiamo paura di bruciare le tappe perché crediamo moltissimo nel nostro amore nato davanti alle telecamere!