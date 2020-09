Gabriel Garko: Adua Del Vesco, oggi, età, fidanzate, vita privata

Di Giulio Pasqui lunedì 14 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Gabriel Garko.

Attore ed ex modello, Gabriel Garko è nato il 12 luglio 1972 a Torino (ha 48 anni). Il suo vero nome è Dario Gabriel Oliviero. Il nome d'arte l'ha scelto per ammirazione nei confronti dell'attore Gianni Garko, ma anche per l'assonanza con il cognome della madre, Garchio.

Ha debuttato nel mondo dello spettacolo come modello. Nel 1991 ha vinto il titolo di Il Più Bello d'Italia. Nel 1995 è sbarcato nel mondo dei fotoromanzi con il regista Roberto Rocco, che poi l'ha diretto anche in tv. Il debutto sul piccolo schermo è avvenuto nel 1996 con la miniserie tv La signora della città. La grande popolarità è arrivata con Il Bello delle Donne e con le fiction Mediaset (L'Onore e il Rispetto, Io ti Assolvo, Il Peccato e la Vergogna). Al cinema è apparso ne Le Fate Ignoranti di Ferzan Özpetek, Callas Forever di Franco Zeffirelli, Una moglie bellissima di Leonardo Pieraccioni. Nel 2016 ha condotto il Festival di Sanremo con Carlo Conti.

La vita privata di Gabriel Garko

L'attore ha avuto delle relazioni sentimentali con le colleghe Eva Grimaldi, Serena Autieri, Manuela Arcuri e Adua Del Vesco. Con Eva Grimaldi, ora sposata con Imma Battaglia, la storia è durata dal 1997 al 2001: "Gabriel non voleva un figlio, non voleva legami. Mentre io un bambino lo desideravo eccome. Tuttavia, come biasimarlo. Era così giovane, mentre io ero nell’età giusta per sistemarmi", ha raccontato l'attrice. Anche la storia tra Gabriel e Serena Autieri è durata per circa quattro anni: sarebbe poi finita per incompatibilità caratteriali. Molto chiacchierata anche la storia con Manuela Arcuri: "Con Gabriel credevo fosse una storia importante ma è sta solo un’avventura. Lui è sempre stato impeccabile con me, abbiamo fatto vacanze insieme e ci siamo divertiti, poi non so il vero motivo per cui è finita. Ci siamo allontanati, rimanendo sempre amici e abbiamo continuato a lavorare insieme", ha spiegato recentemente l'attrice.

La storia con Adua Del Vesco, prossima concorrente del Grande Fratello Vip, è durata tre anni, fino al 2018. Si erano conosciuti sul set di della fiction Non è stato mio figlio. Ora l'attrice, che è fidanzata con un'altra persona misteriosa, dichiara:

"Basta gossip, mi ha solo danneggiato. Infatti oggi sono riservatissima, non parlo mai del mio compagno, cerco di tutelarmi. Mi ha condizionato, spesso sono stata male perché non avevo gli strumenti per capire alcune dinamiche mediatiche. A vent’anni ero una ragazzina e beccarsi gli insulti o sentirsi giudicata per la propria vita privata da dei perfetti sconosciuti, a tratti è stato devastante".

Oggi Gabriel Garko si è preso una pausa dall'attività cinematografica. Si è fatto fotografare molto spesso con il collega Gabriele Rossi. Nel 2019 si era diffusa la voce che si fosse sposato, ma il diretto interessato aveva smentito quel rumors a Domenica In.