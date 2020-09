Adua Del Vesco: Instagram, fidanzato, oggi, chi è

Di Marcello Filograsso lunedì 14 settembre 2020

Tutto quello che c'è da sapere su Adua Del Vesco

Adua Del Vesco, al secolo Rosalinda Cannavò, è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5, il reality show per personaggi famosi condotto per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini.

Adua Del Vesco, nata il 26 novembre 1992, è un'attrice nota per aver partecipato a diverse fiction prodotte dalla Ares Film, quelle legate a L'Onore e Il Rispetto per capirci. Adua ha infatti preso parte alla terza edizione di quest'ultima, a Il Peccato e La Vergogna 2, Furore - Il vento della speranza, Non è stato mio figlio, Il bello delle donne ... alcuni anni dopo e Furore - Capitolo secondo. Al cinema è apparsa in Sapore di te di Carlo Vanzina (2014) e Loro di Paolo Sorrentino, il film su Silvio Berlusconi.

Nelle fiction alle quali ha partecipato il protagonista era Gabriel Garko, con il quale ha avuto una relazione ma poi sono rimasti buoni amici. Successivamente si è fidanzata con il collega Massimiliano Morra, con cui si sono lasciati ma che ritrova nella casa più spiata d'Italia.

Foto: account Instagram Adua Del Vesco

