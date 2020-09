Uomini e Donne, l'esterna "silenziosa" tra Davide ed Eleonora

Di Alberto Graziola lunedì 14 settembre 2020

Uomini e Donne, esterna tra Davide ed Eleonora

Davide è uscito con Eleonora per un'esterna. Nel video sentiamo il ragazzo dirle che la trovava distratta durante il programma. Non gli ha proposto di ballare -cosa che non l'ha convinta- ma la trova bella esteticamente. "Parlami tu un po' di te..." chiede lei, imbarazzata e silenziosa...

Eleonora racconta che, quando esce con un ragazzo, lei non gli scrive mai. Deve essere sempre l'altro o per lei finisce lì. Una esterna abbastanza silente...

"Mi è stato chiesto di fare un nome, ho fatto il suo. Poi in esterna, da quello che ho capito, era come se l'avessi fatta da solo. Mi sono trovato in contraddizione con quello che diceva... posso capire che è la prima esterna ma avere poco tempo. Non hai mandato messaggio, non mi hai chiesto di ballare. Ti trovo più interessata al contesto"

Lei ribadisce di essere lì per lui. "Per me l'esterna non è andata bene" confessa il ragazzo. "Ok" la risposta.

Eleonora non vuole ballare: "Per me, io posso andare via...". Poi cambia idea e rimane.