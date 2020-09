Flavia Vento: oggi, fidanzati, Instagram, cani, Tarantino

Di Fabio Morasca lunedì 14 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Flavia Vento.

Flavia Vento è una showgirl, attrice e modella, nata a Roma, il 17 maggio 1977. A partire dal 14 settembre, la Vento sarà una delle concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda su Canale 5.

Diventata famosa a cavallo tra gli anni '90 e gli anni 2000, soprattutto con il programma di Teo Mammucari, Libero, e anche con i programmi Il Lotto alle Otto e Stracult, negli ultimi anni, Flavia Vento ha partecipato soprattutto a reality show: La Fattoria, nel 2004, e L'Isola dei Famosi, nel 2008 e nel 2012. Nelle sue partecipazioni ai precitati reality show, Flavia Vento si è sempre ritirata.

Negli ultimi anni, abbiamo visto Flavia Vento soprattutto come opinionista nei programmi condotti da Barbara D'Urso.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Flavia Vento, in un'intervista concessa recentemente a La Zanzara, ha dichiarato di non fare sesso da circa tre anni e di dedicare molto del suo tempo libero alla fede e alla preghiera.

In un'intervista concessa a Caterina Balivo nel programma Vieni da me, Flavia Vento ha parlato di alcune sue relazioni sentimentali, citando quella con l'attore Fabrizio Bentivoglio e non commentando la famosa vicenda che coinvolse l'ex calciatore della Roma, Francesco Totti.

Flavia Vento ha avuto una relazione anche con il regista Mimmo Calopresti.

Flavia Vento, in più occasioni, ha professato il proprio amore per gli animali, soprattutto per i cani, lanciandosi anche in iniziative per sostenere i canili in difficoltà.

L'anno scorso, Flavia Vento ha fatto parlare di sé per un tweet contro il regista Quentin Tarantino, indirizzato al Premio Oscar Leonardo Di Caprio (con cui ha dichiarato di avere avuto un flirt):

Mi spiace @LeoDiCaprio ma io non farei mai un film con Quentin Tarantino, fa film per malati di mente.

Il suo profilo Instagram può contare su oltre 13 mila follower.