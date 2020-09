Uomini e Donne, esterna tra Sophie e Ludovico senza video. Lei si lamenta: "Non parlavi..."

Di Alberto Graziola venerdì 11 settembre 2020

Nessun video in onda di Ludovico e Sophie: ecco perché

Salvo è un ragazzo che lavora con Maria De Filippi a Uomini e Donne da una decina d'anni. La conduttrice spiega che l'anno scorso si è spesso lamentata delle esterne: "Perché devo vederla quando vedo 5 secondi di autoscontri e poi il nulla più totale? Due se si piacciono, si piacciono anche sulla panchina". A volte nelle esterne, escono e vanno in posti diversi perché così riescono a dare un contenuto.

"Quando nell'esterna non c'è nulla, non c'è l'esterna" spiega Maria, mentre Sophie e Ludovico si siedono al centro studio.

"In questo non abbiamo montato nulla perché non c'era nulla di rilevante da mostrare" racconta Salvo.

Sophie spiega che si sentiva una giornalista che faceva l'interrogatorio a una persona: "Ero indecisa se portarti in esterna o meno... Vediamo cosa ha da dirmi. Facevo una domanda ma non mi facevi capire, mi rispondevi a monosillabi".

Lui ammette di essere poco abituato a corteggiare una ragazza.

"Sono arrivato a casa e non mi avevi trasmesso nulla" ammette Sophie che non intende comunque eliminare il ragazzo.

Il ragazzo, però, conferma di essere interessato a lei: "Hai un carattere forte rispetto ad una ragazza di 18 anni..."

Ma lei continua a ribadire di non aver parlato: "Abbiamo parlato di cose basiche... della pizza... di cosa facciamo, non abbiamo approfondito niente... Avrei pensato questa cosa anche con un mio amico, non sapevamo di che parlare, non parlavi, non sapevo cosa dirti"

Salvo ha raccontato che Sophie ha scelto di andare via perché si sentiva a disagio. Ludovico conclude così: