Gemma Galgani: "Nicola? Siamo in una fase di chiarimento"

Di Sebastiano Cascone giovedì 10 settembre 2020

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli storia chiusa? La dama di Uomini e Donne non chiude le porte al giovane corteggiatore

Gemma Galgani, intervistata questa settimana, dal settimanale 'Nuovo', ha fatto il punto della situazione sulla sua frequentazione con Nicola Vivarelli che, questa estate, ha avuto una battuta d'arresto. La dama torinese non gli ha nemmeno detto di aver fatto il lifting al viso:

"Doveva essere una sorpresa e non gli ho voluto anticipare nulla. Storia chiusa? Ancora non si può dire, ma ci sono state tante incomprensioni... Siamo in una fase di chiarimento..."

Con Tina Cipollari prosegue la guerra fuori e dentro gli studi del programma di Maria De Filippi:

"Non saremo mai amiche... Prova ad abbattermi in ogni modo... Potrebbe essere anche un po’ più delicata verso una persona della mia età e mettere da parte la cattiveria gratuita. Ogni volta che cado io mi rialzo più forte di prima...".

La protagonista del trono over è rimasta delusa dal comportamento di Giorgio Manetti che, in diverse interviste, ha criticato l'atteggiamento dell'ex fidanzata, a suo dire, alla ricerca della visibilità piuttosto che dall'amore vero:

"Le sue dichiarazioni sono deludenti e non dovrebbe permettersi di proferire una parola su di me... Mi sono resa conto che non ha capito niente di me... Peggio per lui..."