Grande Fratello, Floriana Secondi: "Non lo rinnegherò mai"

Di Sebastiano Cascone giovedì 10 settembre 2020

I ricordi di Floriana Secondi a 18 anni dalla sua vittoria del Grande Fratello

Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del 'Grande Fratello', ha affidato, al settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, i propri ricordi di una delle esperienze più emozionanti della sua vita. Ecco le sue parole

"Quel reality mi ha cambiato la vita. I miei difetti, parlare forte, essere istintiva, nella vita erano un problema, invece lì si sono rivelati assi nella manica. Pensavo che dopo una settimana mi avrebbero sbattuta fuori, e invece... Ho partecipato perché volevo comprarmi una casa. Sono passati 18 anni e non c’è giorno che qualcuno non mi chieda una foto, persino a Londra e in Spagna. Non lo rinnegherò mai, come invece hanno fatto altri".

La vulcanica romana ha preso parte al programma assieme a personaggi del calibro di Luca Argentero (che ha intrapreso una carriera nel mondo del cinema e della fiction con grande successo) e Pasquale Laricchia (il personal trainer che, dopo 'La Talpa') ha trovato un rilancio televisivo come concorrente dell'ultimo 'Grande Fratello Vip'.

La trasmissione Mediaset ha contribuito ad avviare la carriera nel mondo dello spettacolo di molti concorrenti: Proviene dal 'Grande Fratello 2', invece, Eleonora Daniele, conduttrice di 'Storie italiane'. Alessandro Tersigni de 'Il paradiso delle signore' è stato inquilino del GF7. Filippo Bisciglia, presentatore di 'Temptation Island', invece, ha varcato la porta rossa del loft di Cinecittà nel 2006.