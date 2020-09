Mara Venier: "Mio marito Nicola Carraro mi ha sempre accettata per quella che sono"

Venti anni d'amore per Mara Venier e Nicola Carraro

A pochi giorni dal ritorno a 'Domenica In', Mara Venier, protagonista della copertina dell'ultimo numero di 'Oggi', in edicola questa settimana, ha tessuto le lodi del marito Nicola Carraro, con cui ha festeggiato un importante traguardo, 20 anni d'amore. La conduttrice, a distanza di tempo, è felice accanto all'uomo che le ha profondamente cambiato la vita:

"Mi sono innamorata del suo coraggio. È davvero un uomo speciale: pensi che mi sembra di averlo incontrato ieri e invece sono passati 20 anni. E sa una cosa? Lui mi ha resa una persona migliore!"

La presentatrice di Rai1 ha spiegato la formula vincente di un'unione che ha superato anche qualche nuvola passeggera. Uscendone sempre fortificati e più uniti che mai:

"Una grandissima complicità. Lui ama Mara. Tutti gli uomini che ho avuto prima di lui hanno tentato di cambiarmi, di contenere la mia esuberanza, di smussare i miei angoli, le mie fragilità. Nicola mi ha sempre accettata per quella che sono, convive pacificamente con la mia ingombrante personalità. Certo, mi stima professionalmente, ma per lui sono soprattutto Mara".

L'ingresso della Venier nella vita del marito ha stabilito nuovi equilibri:

"È comunque un uomo impegnativo: io ho fatto una gran pulizia intorno a lui, che era abituato ad avere maggiordomi, cameriere, autisti e guardie del corpo. Ce sto solo io! Questo vuol dire che alla fine tutto ricade su di me, gli organizzo la vita in tutto e per tutto".