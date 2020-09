Grande Fratello VIP 5, Denis Dosio: "Mi scrivevano 'Ti brucerei con l'acido'. Nella casa potrei innamorarmi"

Di Marco Salaris mercoledì 9 settembre 2020

L'influencer è pronto per l'avventura nel reality show di Canale 5. Dalle pagine del settimanale Chi racconta come ha iniziato la strada verso il successo nel web.

Per Denis Dosio si sta aprendo la porta della casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello VIP. Una grande opportunità che lo vedrà protagonista con tanti altri personaggi famosi che si misureranno con uno dei fenomenti del web più discussi degli ultimi anni. 19 anni, Denis ha già tutte le carte in regola per fare breccia nel cuore del pubblico con il suo carattere estroverso "solare e determinato" come si autodefinisce in un'intervista concessa al settimanale Chi a pochi giorni dal via.

Ma com'è iniziata la vita da influencer di Denis? Circa cinque anni fa, all'età di 14 anni inizia a postare video su instagram e Youtube: "Facevo il personaggio - dice - Ero strano, bruttino e quando dicevo "Ehi piccoline, come state?" non mi ascoltava nessuno". Inizia l'ascesa al successo nel web, ma contemporaneamente arrivano pure le prime crisi a causa degli hater:



La gente della mia città ha iniziato a prendermi in giro, addirittura alcuni proiettavano i miei video in classe per sfottermi. Erano i primi colpi, a 14 anni non ero abbastanza forte per sopportarli, così mi sono chiuso in me stesso. Per un anno sono uscito pochissimo, ma ho continuato a postare perché mi rendeva felice nonostante il poco successo. Poi a 17 anni ho iniziato a fare palestra, i lineamenti sono cambiati, e in un anno sono arrivato a 100mila follower.

Ma nonostante l'obiettivo raggiunto... "La gente ha iniziato a notarmi e a sfottermi ancora più di prima" e gli insulti hanno iniziato ad essere decisamente più pesanti: "questa volta invece di chiudermi in casa ho sfruttato la loro attenzione e sono diventato un caso mediatico". L'esperienza lo ha forgiato e aiutato a maturare molto più in fretta: "Perché ho imparato a stare davvero bene con me stesso senza bisogno di nessuno".

E dal dramma dell'odio del web, Denis ha cercato di rialzarsi:



Quando hai il mondo contro e sai stare solo riesci a superare tutte le difficoltà, anche chi ti augura la morte o commenti come ‘ti brucerei con l'acido'. Una volta mi hanno anche spaccato un bicchiere in testa…Cose toste per cui ho sentito mia madre piangere e che mi emozionano a ripensarci, ma alla fine sa cosa? Io ora sto per entrare nella casa del GfVip.

Ed è probabilmente questa la soddisfazione più grande, l'arrivo nel reality show di Canale 5 in partenza tra pochi giorni. L'influencer dunque si metterà in gioco e non esclude nessun colpo di scena, nemmeno innamorarsi:



Nessuna coetanea? Non importa, non mi faccio problemi. Se poi dovessi rimanere tre mesi, con tutto il testosterone che ho in circolo, sarà difficile stare buono.