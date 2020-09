Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ci riprovano?

Di Marco Salaris sabato 5 settembre 2020

La coppia si rivede in un ristorante. I due sono pronti a cancellare la crisi e ricominciare da capo?

Eppur si muove qualcosa tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Prove di riavvicinamento per una delle coppie che hanno vacillato non poco durante questa calda e strana estate. Nelle ultime settimane si erano rincorse le voci che vedevano la coppia naufragare dopo quasi 3 anni di fidanzamento, al vaglio delle ipotesi varie si è citata la gelosia, poi un presunto tradimento, dunque la pausa di riflessione.

Con una cena in un ristorante Bolognese forse si è messo a tacere il vociferare che stava diventando sempre più insistente. Ignazio infatti ha pubblicato uno scatto in cui si scorge che, in effetti, non è da solo ma in buona compagnia.

Il sito di Giornalettismo conferma che l'incontro tra Ignazio e Cecilia c'è stato e che siano stati anche paparazzati. I due non appena hanno avvistato i fotografi si sarebbero mostrati piuttosto prudenti, senza troppe effusioni. Intanto il primo passo è compiuto, la coppia è pronta per ricucire lo strappo che si era aperto ad inizio estate?