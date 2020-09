Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma gelosa di Nicola, Tina Cipollari contro Armando

Di Fabio Morasca venerdì 4 settembre 2020

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 3 settembre 2020.

Giovedì 3 settembre 2020, si è svolta la terza registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda a partire dal prossimo 7 settembre. Le anticipazioni sono state pubblicate dal sito Vicolo delle News.

La registrazione, come di consueto, è iniziata con Gemma che sta proseguendo la sua conoscenza con Mister Lamas, il nuovo corteggiatore giunto in studio per lei.

Gemma, però, si è mostrata gelosa nei riguardi di Nicola a causa del suo famoso presunto interesse nei riguardi di Valentina. Nicola e Valentina avrebbero dovuto uscire in esterna ma, alla fine, il 26enne si è rifiutato. Ciò ha causato un confronto acceso tra Nicola e Valentina, al quale si è aggiunta anche Gemma. Nicola ha criticato gli ultimi comportamenti tenuti da Gemma, definendola "ridicola". Nicola, inoltre, ha rifiutato alcune ragazze giunte in studio per lui mentre Valentina ha accettato di conoscere un ragazzo 26enne che ha chiamato il programma per lei.

Armando, invece, ha ricevuto gli attacchi di Tina Cipollari dopo l'ennesima conoscenza non andata a buon fine. Secondo Tina, Armando non è interessato a cercare l'amore.

Passando al Trono Classico, invece, la tronista Sophie ha realizzato un'esterna con un ragazzo argentino di nome Facundo. La loro esterna è andata bene.

Jessica, invece, ha fatto due esterne, con Davide e con Simone, e anche in questo caso, le uscite si sono rivelate positive.

Davide e Gianluca, infine, sono usciti con la stessa corteggiatrice. Soltanto Gianluca si è detto soddisfatto dell'esterna.