Anna Ascione: chi è la fidanzata di Gennaro Mauro di Temptation Island 8

Di Claudia Cabrini mercoledì 9 settembre 2020

Vita privata, curiosità e Gossip su Anna Ascione

Si chiama Anna Ascione, ha 26 anni ed insieme a Gennaro andrà a formare la terza coppia di Temptation Island, in partenza per la sua ottava stagione proprio questa sera in prima serata. Anna, fidanzata con Gennaro da ormai 6 anni, ha contattato per prima il programma per mettere alla prova l'amore che la unisce al suo ragazzo, un amore anche costellato da tira-e-molla non da poco, che più volte hanno fatto dubitare la giovane Anna sul futuro della sua relazione.

Cosa sappiamo di lei al momento? Essendo molto giovane, Anna non ha ancora una carriera avviata, ma possiamo dirvi tuttavia che sia già laureata. Dopo aver concluso gli studi presso l'Istituto Tecnico Pantaleo di Torre del Greco, sua città natale nonché città di origine anche del suo fidanzato, Gennaro, si è laureata in Economia presso l'Università Federico II di Napoli. Durante gli studi, Anna si è occupata di sicurezza in mare ricoprendo un ruolo lavorativo legato all'Amministrazione presso la società Oceania, azienda partenopea che si occupa proprio della sicurezza del Mar Mediterraneo e delle sue acque.

La relazione che la unisce a Gennaro è duratura ma altresì parzialmente corrosa dal tempo. In passato il fidanzato Gennaro avrebbe chiesto ad Anna di sposarlo, ma lei avrebbe rifiutato sostenendo che alcuni atteggiamenti del ragazzo fossero divenuti per lei ormai insopportabili. Come già detto, è stata proprio lei a contattare la redazione di Temptation Island, nella speranza di poter dare una svolta definita al suo rapporto con Gennaro. Come proseguiranno le cose tra i due?