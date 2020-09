Marco Costantini: chi è il marito di Matilde Brandi

Di Marcello Filograsso lunedì 14 settembre 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Marco Costantini, marito di Matilde Brandi

Marco Costantini è il marito di Matilde Brandi, ballerina e co-conduttrice nota per aver preso parte a Torno Sabato al fianco di Giorgio Panariello e Telefaidate del Bagaglino su Canale 5. Nel 2020 è concorrente del Grande Fratello Vip 5, il reality show per personaggi famosi condotto da Alfonso Signorini.

Marco Costantini e Matilde Brandi, si sono conosciuti nel 2004, quando lei era reduce dalla relazione con l'attore di Vivere Paolo Calissano. Nel 2006 sono diventati genitori delle gemelle Aurora e Sofia. La prima ballerina di diversi programmi tv ha dichiarato pubblicamente che per la famiglia ha rinunciato a molte proposte televisive e che se potesse tornare indietro rifarebbe tutto.

Marco Costantini è un commercialista romano. Per amore della sua famiglia la Brandi avrebbe rinunciato a due reality molto importanti ma scalpita per partecipare come giudice ad Amici, dichiarando:



“Maria De Filippi non mi ha mai chiamato come giudice, evidentemente non mi ritiene all’altezza del suo talent”.

Foto: account Instagram Matilde Brandi