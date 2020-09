Giulia de Lellis struccata su Instagram: "Senza filtri è un'altra storia" (FOTO)

Di Marco Salaris giovedì 3 settembre 2020

L'influencer si mostra in versione acqua e sapone ai suoi quasi 5 milioni di followers.

Giulia de Lellis tempo fa ha raccontato la sua sfida nei confronti delle imperfezioni della pelle, sfida raccolta e vinta a vedere le stories del suo account instagram dove si mostra in versione acqua e sapone, senza crucci. Innanzitutto ha voluto raccogliere un suo personale messaggio lanciato ai followers tempo fa sul mostrarsi senza vergogna:



Per me è un qualcosa in cui sto iniziando a lavorarci su già da un po' di tempo, però per me sarà una sfida abbastanza impegnativa. Per quanto riguarda la pelle è una delle mie insicurezze e delle mie paranoie più grandi di sempre. Però nonostante questo io voglio impegnarmi a migliorare questo aspetto e vorrei che lo faceste anche voi, magari possiamo farlo insieme.

Ricordiamo che poche settimane fa Aurora Ramazzotti ha scelto di pubblicare un suo scatto 'nature' mostrando anche i suoi problemi con la pelle, ne è seguito il commento dell'influencer che disse: "io ne ho parlato a volte nelle stories, ma non ho avuto mai il coraggio di affrontarlo in maniera così intensa e seria". In questo modo la bella Giulia ha preso coraggio tornando sull'argomento a poca distanza, scegliendo di postare una foto 'no make-up' senza trucchi e inganni:



Mi avete chiesto "Cosa intendi dire quando dici situazione pelle una tragedia?" Ecco, questo… intendo questo. (Senza filtri è una storia diversa… tutto).

Così è vinta la paura!