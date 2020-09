Temptation Island, Valeria Liberati: "Ciavy? Ha fatto lui il primo passo. È cambiato"

Il ritorno di fiamma tra Valeria Liberati e Ciavy, due tra i protagonisti della settima edizione di Temptation Island, andata in onda nel luglio scorso su Canale 5, è notizia nota già da tempo. Nonostante l'accesissimo falò di confronto anticipato che aveva messo fine alla loro relazione, Valeria e Ciavy sono riusciti ad appianare le loro divergenze e a dare una seconda chance alla loro lunga relazione.

Intervistata da Super Guida Tv, Valeria Liberati ha dichiarato che è stato Ciavy a fare il primo passo e a riconoscere i propri errori, chiamandola subito una volta terminata l'esperienza di Temptation Island:

Il giorno stesso che siamo tornati a casa ho ricevuto una sua telefonata e la sera ci siamo visti. Abbiamo avuto un confronto senza le telecamere. Ciavy mi ha detto che aveva capito i suoi sbagli, che mi amava e che era pronto a cambiare nel senso di concedermi maggiore libertà. Il primo passo l’ha fatto lui perché io volevo prendermi del tempo. Lui mi vedeva cambiata e mai come in quel momento ha avuto paura di perdermi.

Valeria Liberati è certa che Ciavy sia cambiato, che abbia compreso i propri errori e che sia tornato il ragazzo di cui si era innamorata:

Ciavy è cambiato e non è solo quella persona che tutti hanno conosciuto nel villaggio. Lui era diventato così da due anni. I primi anni era una persona che mi riempiva di attenzioni. Io non sono una persona materialista perché, per me, nella vita contano i fatti. Può sembrare banale ma era da tanto che Ciavy non mi chiamava "amore", "vita mia". Ora mi dice "ti amo" tutti i giorni e questo mi mancava nel nostro rapporto.