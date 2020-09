Andrea Damante, nuova fidanzata? Si chiamerebbe Martina - Aggiornamento: lui smentisce

Di Claudia Cabrini mercoledì 2 settembre 2020

Il dj veronese ora starebbe frequentando una nuova ragazza, Martina. L'avrebbe già portata "nei posti più romantici" nei quali dapprima andava con Giulia. Su Instagram, però, smentisce tutto e dice: "Quando ci sarà qualcosa da dire sarò il primo a farlo"

Pochi minuti fa, Andrea Damante ha pubblicato un duro sfogo su Instagram intimando a quanti stiano raccontando della sua nuova fidanzata di smettere:



"Questa volta risparmiatevi tutta questa m***a. Questa volta non permetto di essere infangato quando merito tutto il contrario se proprio. Qui nessuno ha nessuno, anzi. Quando ci sarà qualcosa da dire saremo i primi a farlo".

Il dj ha quindi smentito l'indiscrezione del settimanale Chi, in edicola, sostenendo di non essere assolutamente fidanzato. Seguiranno aggiornamenti?





Addio definitivo quello tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, che sapevamo essere in crisi da qualche settimana ma che oramai possiamo dire si siano ufficialmente lasciati. Come riconfermato anche dal settimanale Chi in edicola, infatti, la separazione tra i due ex Uomini e Donne è proprio definitiva, e ora Andrea sembra addirittura che abbia anche una fidanzata nuova, una giovane di nome Martina.

Sempre il settimanale Chi in edicola che per primo lo svela, infatti, spiega che il dj veronese sia stato paparazzato con la sua nuova fiamma, Martina, più e più volte negli ultimi giorni, e soprattutto "in quei medesimi luoghi romantici che prima frequentava con Giulia". Quando ne sapremo davvero di più?

Nel frattempo possiamo però aggiungere che, di fatto, le uscite in coppia fissa con Ignazio Moser avevano da tempo fatto insospettire i fan. Andrea Damante, sempre molto legato a Moser infatti, non lo aveva più frequentato dal momento in cui si era lasciato e poi ri-fidanzato con Giulia, forse anche perché come raccontato dall'influencer nel suo libro, era proprio con Moser che Damante sarebbe sempre andato in giro a far danni. Il fatto che i due amici ora abbiano ricominciato a frequentarsi abitualmente ha così fatto dubitare della stabilità delle relazioni di entrambi, sia con Giulia che con Cecilia che, per gelosia e per amore, prima non lo avrebbero concesso.

Insomma, come staranno davvero le cose? Andrea si sarebbe davvero fidanzato con Martina? Sarà lei la ragazza giusta per lui?