È nata Lyra Antarctica, figlia di Ed Sheeran (foto)

Di Marco Salaris martedì 1 settembre 2020

Il cantante e sua moglie Cherry Seaborn dopo quasi 2 anni di matrimonio annunciano la nascita della loro primogenita.

Ed Sheeran e sua moglie Cherry Seaborn hanno annunciato la nascita della loro primogenita: Lyra Antartica. Una notizia che, tra l'altro, era stata tenuta nascosta per qualche giorno, come segrete furono anche le nozze celebrate poco meno di due anni fa davanti ad una cerchia ristretta di amici e parenti (si parlò di circa 40 persone).

Tramite Instagram il popolare cantante britannico 29enne (la moglie ha solo un anno in meno di lui) raramente ha parlato della sua vita privata cercando di essere il più misurato possibile e lasciando ampio spazio alla sua musica. Stavolta l'eccezione non può essere sottovalutata, dunque ha postato una foto in cui al centro compaiono i calzini della neonata: "Un messaggio breve perché ho alcune notizie personali che volevo condividere con voi..." apre timidamente Ed, per poi proseguire:



La scorsa settimana, con l’aiuto di un fantastico team, Cherry ha dato alla luce la nostra bellissima e sana figlia Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Siamo completamente innamorati di lei. Sia la mamma che il bambino stanno andando alla grande e siamo al settimo cielo qui.

L'artista ha chiesto massima discrezione da parte dei più curiosi: "Ci auguriamo che possiate rispettare la nostra privacy in questo momento" rilanciando ai prossimi appuntamenti pubblici ai suoi milioni di followers con una nota d'affetto "Tanto amore e ci vediamo quando sarà il momento di tornare, Ed".