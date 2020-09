Fedez e Chiara Ferragni celebrano il secondo anniversario di matrimonio su Instagram (foto)

Di Marco Salaris martedì 1 settembre 2020

I Ferragnez festeggiano la ricorrenza sui social. Centinaia di commenti e likes agli scatti pubblicati.

Quel 1° settembre 2018 l'attenzione era tutta puntata su di loro, per Fedez e Chiara Ferragni sono già passati due anni dal giorno del loro matrimonio in quel di Noto. Quale occasione migliore per ricordare la data su Instagram! L'imprenditrice digitale così come il popolare artista hanno pubblicato alcuni scatti di quel giorno.

Dall'ingresso della Ferragni in compagnia di suo padre verso l'altare, il pre e post celebrazione con i festeggiamenti nel grande Luna Park appositamente creato per l'occasione, i momenti più emozionanti e quelli più teneri con il piccolo Leone Lucia che allora aveva solo pochi mesi di vita. Lacrime e risate accompagnate dalle didascalie di Fedez e Chiara. Lui scrive "Buon anniversario a noi! E non potrebbe essere più bello di così", lei più concisa ma allo stesso tempo forte: "Per sempre sarà! September 1st, 2018".



























Buon anniversario a noi! E non potrebbe essere più bello di così 💖

Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 1 Set 2020 alle ore 1:50 PDT

Innumerevoli gli auguri di risposta e la montagna di like giunti nei due profili, amici e persone conosciute nell'ambiente della moda e dello spettacolo che si aggiungono ai milioni di followers, fans di una delle coppie più discusse dello showbiz.



























Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 1 Set 2020 alle ore 2:21 PDT

Gossipblog ricorda il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni attraverso la cronaca minuto per minuto di quel giorno...