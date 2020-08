Giada Giovanelli di "Temptation Island" con il naso sanguinante: "Ecco mio padre, ora sono al pronto soccorso"

Di Giulio Pasqui lunedì 31 agosto 2020

Cosa è successo a Giada, l'ex protagonista di "Temptation Island"? Le sue parole.

Ex protagonista di Temptation Island, Giada Giovanelli ha shockato i 400mila followers che la seguono su Instagram. Infatti @giadapole si è mostrata sulle storie di Instagram con il naso sanguinante: "Ecco mio padre". La ragazza, che aveva partecipato al reality di Canale 5 nel 2018 con il fidanzato Francesco Branco, sembrerebbe accusare suo papà. Non è chiaro cosa sia successo (anche se le sue parole non lasciano troppo spazio all'immaginazione).

Ecco le sue parole:

"Tutto ok, ma mi sono rotta il ca..o di stare zitta. Ora sono al pronto soccorso, volevo dirvi che sto abbastanza bene ma sono molto incazzata. Prima che vengo fraintesa... è la prima volta che accade ma a volte le parole fanno più male. Non mi ha mai fatto mancare niente ma questo non giustifica certe cose e come ho detto prima mi sono rotta il c...".

30 anni dei quali undici passati al fianco di Francesco Branco: Giada Giovanelli ora lavora (anche) come influencer. Il sogno, dopo alti e bassi, è quello di allargare la famiglia con il suo fidanzato storico.