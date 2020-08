Eliana Michelazzo: Il sangue dalla bocca? Causato da uno sforzo nel tossire"

Di Sebastiano Cascone lunedì 31 agosto 2020

La foto di Eliana Michelazzo con l'esito del tampone che conferma la sua positività al Covid-19

Eliana Michelazzo, nelle scorse ore, è tornata sui propri social, per rassicurare amici, familiari e fan sulle sue condizioni di salute dopo essersi ammalata di Coronavirus. Dopo aver contratto il Coronavirus ed essere stata portata in ospedale, l'ex agente, che sta passando la quarantena a casa in pieno isolamento, ha voluto chiarire alcuni punti della vicenda attraverso una serie di Instagram Stories:

"Ci tengo a precisare che il sangue dalla bocca è stato causato da uno sforzo nel tossire... Non stavo morendo dissanguata. l’ansia e il panico hanno presto il sopravvento. Non sono andata in ospedale in ambulanza per prendere in giro i medici, non lo farei mai, non è nella mia indole. Non farei mai una cosa del genere anche perché con il virus non si scherza! In quei momenti parlare con persone a me vicine è la mia unica forza. Sto chiusa in casa (come giusto che sia) da una settimana senza mangiare perché non ho fame. Non giudicate senza sapere come stanno realmente le cose".

Subito dopo, per mettere a tacere tutte le malelingue, l'ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne', ha postato, sui propri social, l'esito del tampone che ha decretato la propria positività al Covid-19.