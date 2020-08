Chi è Hero Fiennes Tiffin (Hardin di After)? Fidanzata, Harry Potter, età, Josephine Langford, tatuaggi

Di Giulio Pasqui lunedì 31 agosto 2020

L'attore NON sta insieme con Josephine Langford.

Hero Fiennes Tiffin è il nome dell'attore che interpreta l’inquieto Hardin nel film After (dove è co-protagonista assieme a Josephine Langford). Classe 1997, è nato il 6 novembre a Londra. Proviene da una famiglia attiva nel mondo del cinema: è il figlio di due registi (Martha Fiennes e George Tiffin) e nipote degli attori Ralph e Joseph Fiennes. Suo zio, Ralph Fiennes, è l'attore che interpreta Lord Voldemort da adulto in Harry Potter. "Sarò sincero: a volte, il mio cognome mi ha dato una mano nell’essere preso in considerazione per un ruolo", ha ammesso una volta.

Da giovanissimo, nel 2009, quando aveva 11 anni, ha preso parte al sesto film della saga di Harry Potter ("E il principe mezzosangue") interpretando il ruolo di piccolo Lord Voldemort. "Di quel film ho poca memoria: ero troppo piccolo, non capivo l’importanza", dirà poi. Ma è stato grazie al film After, nel 2019, a conquistare la grande popolarità. Questo ruolo gli ha anche garantito il premio Choice Drama Movie Actor agli Teen Choice Awards 2019.

Qualche curiosità su di lui? Non ama leggere, da piccolo sognava di fare il calciatore, ha lavorato come modello, ha due fratelli (Titan Nathaniel, classe 1995, e Mercy Jini Willow, classe 2001). All'anagrafe il suo nome è più lungo di quello che conosciamo e comprende anche i nomi "Beauregard Faulkner". Forse non tutti sanno che i tatuaggi mostrati sul grande schermo sono in realtà... finti! Infatti l'attore ha dichiarato di non averne neanche uno.

Si dichiara single incallito ("Se continuo così morirò solo soletto"), ma sogna dei figli. Tanti figli. "Il fatto è che a me piacerebbe avere una fidanzata. Ma l’amore è una di quelle cose che non si ottengono con la forza di volontà. Non posso dire: “Oggi mi trovo una ragazza”. Spero solo che capiti quella giusta. Come dev'essere quella giusta? Deve essere bella. Scherzo ovviamente. Non cerco niente, aspetto che qualcuna mi sorprenda", ha detto a Vanity Fair. Ha sempre smentito una possibile relazione con la collega di set Josephine Langford: insomma, non sono fidanzati!

Il suo account su Instagram, @hero_ft, è seguito di più di 5 milioni di persone.