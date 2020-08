Chi è Josephine Langford (Tessa di After)? Fidanzato, sorella, età, film

Di Giulio Pasqui lunedì 31 agosto 2020

L'attrice NON è fidanzata con il collega Hero Fiennes-Tiffin.

Josephine Langford è il nome dell'attrice che interpreta Tessa Young (una studentessa universitaria che inizia una relazione turbolenta con il misterioso Hardin Scott, interpretato da Hero Fiennes-Tiffin) nel film After. Classe 1997, è nata il 18 agosto a Perth, in Australia. E' la figlia più piccola della famiglia. Mamma è una pediatra, papà un medico. Anche sua sorella è un'attrice: si tratta di Katherine Langford, conosciuta per essere la protagonista nella serie 13 reasons why (Tredici).

Sin da piccola ha sognato un ruolo nel mondo dello spettacolo, infatti già all'età di 15 anni ha iniziato a recitare in alcuni cortometraggi. Il debutto importante, però, è arrivato nel 2017 con la serie australiana Wolf Creek. Il successo è arrivato l'anno successivo, proprio grazie al film After. Grazie a quel ruolo ha vinto un Teen Choice Award. Tra gli altri impegni ha racitato nella serie horror Into the dark, mentre presto apparirà nel film Moxie, trasmesso su Netflix.

Non si sa granché sulla sua vita privata. Una cosa è certa, però: Josephine e Hero Fiennes-Tiffin NON sono fidanzati. Infatti durante un'intervista l'attrice ha smentito una presunta relazione tra i due compagni di set. Al momento risulta single. "Non ho mai incontrato uno come Hardin. Ma lo aspetto da anni. Non ho mai vissuto un amore travolgente. Mi consolo pensando che, in fondo, ho tutta la vita davanti. Ho tempo. Io e Hero insieme? Ogni personaggio romantico fa nascere simili aspettative, quindi ok, sono pronta ai rumors", ha dichiarato in un'intervista.

Il suo profilo su Instagram, @josephinelangford, è seguito da più di 2 milioni di persone.