Pasquale Di Nuzzo e Giovanna Reynaud si sono sposati (foto)

Di Sebastiano Cascone lunedì 31 agosto 2020

Le foto del matrimonio tra Pasquale Di Nuzzo e Giovanna Reynaud

Pasquale Di Nuzzo e la compagna Giovanna Reynaud, conosciuta sul set della serie di Disney Channel 'Soy Luna', si sono sposati. La coppia, sui rispettivi account Instagram, hanno condiviso gli scatti più belli del rito civile:

Solo pochi mesi fa, l'ex ballerino di 'Amici', su Instagram, l'ex ballerino di 'Amici' ha condiviso gli scatti più emozionanti della proposta di nozze che la fidanzata ha immediatamente accettato dopo aver indossato l'anello:

"Il primo sogno che ho desiderato con tutto il mio cuore sin da piccolo è stato quello di creare una famiglia .

Questa foto rappresenta un sogno che sta per diventare realtà, ancora non ci credo

Lei? Lei è unica, rara, meravigliosa e tanto speciale .

Tremo, piango, sono pazzo di gioia, adrenalina livello 100, non riesco a spiegarlo.

Una meravigliosa Favola sta per iniziare e con Dio al nostro fianco già conosciamo il finale .

Ti amo amore "