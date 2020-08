Barbara Palombelli: "Mia figlia Serena al Grande Fratello? È stato molto difficile convincere mio marito Francesco Rutelli"

Di Sebastiano Cascone lunedì 31 agosto 2020

La reazione di Francesco Rutelli alla notizia che la figlia Serena avrebbe preso parte al Grande Fratello

Stagione impegnativa per Barbara Palombelli che, dal 2 settembre torna alla guida di 'Forum' su Canale 5 e dal 14 a 'Stasera italia', in access prime time, su Rete4. La giornalista, intervistata da 'Il Giornale', ha spiegato, per la prima volta, come è stata accolta in casa la notizia che la figlia Serena avrebbe partecipato, in qualità di concorrente al 'Grande Fratello':

"E va bene così. È stato molto difficile convincere Francesco. Lei me lo chiedeva da dieci anni. Ci ha aiutato anche il parere dello psicologo che l’ha sempre seguita. Alla fine è stata un’esperienza importante che l’ha aiutata a consolidare la sua autostima".

La conduttrice è una mamma presente nella vita di tutti i suoi figli:

"Beh, i miei tre figli adottivi (Francisco, 32 anni, Serena, 30 e Monica, 27) dovevano pensare a ben altro che a ribellarsi. Fin dalla nascita hanno dovuto sopravvivere alle loro situazioni familiari. Ora sono grandi e hanno preso la loro strada, anche la più piccola non vive più con noi. Ho cercato di allevare tutti e quattro (compreso Giorgio, il primo figlio, 37 anni, attuale vice direttore di Dagospia) in piena autonomia. E sono orgogliosa di loro".

La giornalista ha, da poco, festeggiato 40 anni di matrimonio con Francesco Rutelli:

"Siamo ancora sorprendentemente felici e innamorati. Non è stato facilissimo stargli accanto ma il segreto è lasciare libero l’altro di dire e pensare quello che vuole. Anche dall'esterno siamo stati percepiti fin da subito come due entità diverse".