Lino Guanciale e la moglie Antonella: ricevimento in grande stile ad un mese dal "Sì"

Di Claudia Cabrini lunedì 31 agosto 2020

Un ricevimento elegante e al contempo molto divertente quello organizzato dai neo-sposini ad un mese dal loro matrimonio

Un mese dal sì e un ricevimento in grande stile quello organizzato da Lino Guanciale e Antonella Liuzzi per festeggiare il loro matrimonio, avvenuto in Municipio a Roma il 19 luglio scorso. L'attore e la moglie hanno così brindato al loro giorno più bello con un party romantico al quale hanno invitato parte della famiglia e gli amici più cari. I due, compagni di vita da ormai molti anni, si sono sposati un mese fa nella Capitale, in un Municipio di Roma per la precisione, e soltanto poche notti fa hanno voluto condividere la gioia della loro nuova vita insieme con un ricevimento speciale, organizzato in una Masseria di Polignano a Mare, terra originaria di Antonella.

Come vediamo dalle foto condivise dai diretti interessati, la coppia ha scelto di indossare gli stessi vestiti della cerimonia di un mese prima. Il "primo ballo" della Sposa e dello Sposo, invece, è stato allietato dalle dolci noti di Moon River.

Tra gli invitati anche molti amici vip tra i quali anche Valentina Romani, collega di Guanciale nel cast de L'Allieva. Assente invece Alessandra Mastronardi, poiché impegnata in un evento Unicef organizzato la stessa sera sull'isola di Capri.

Per chi ancora non dovesse conoscerla, Antonella Liuzzi, moglie di Lino Guanciale, è originaria di Noci, in provincia di Bari, e non appartiene al mondo dello spettacolo. Di professione insegnante, ha una cattedra di Finanza presso l'Università Bocconi di Milano. Inoltre, è Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture alberghiere.