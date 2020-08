Uomini e Donne anticipazioni, ecco chi è la donna che ha rifiutato Armando Incarnato (foto)

Di Sebastiano Cascone domenica 30 agosto 2020

Claudia LaFirenze ha rifiutato Armando Incarnato di Uomini e Donne

Il sempre informato Vicolodellenews.it ha scovato l'identità della donna che ha rifiutato Armando Incarnato durante le prime registrazioni della nuova stagione di 'Uomini e Donne', in partenza il 7 settembre, su Canale 5. Ecco il suo identikit.

"Si tratta di Claudia LaFirenze, classe 83, alta 1.76 cm, mamma barese di due ragazzi: uno di 17 anni (gran bel ragazzo che potrebbe benissimo partecipare al Trono Classico una volta maggiorenne) e una di 3. Fa la modella e fotomodella e nel 2014 doveva partecipare alla finale di Miss Model on the world in Cina rappresentando l’Italia, ma fu squalificata ingiustamente per via dell’età e del fatto che era già madre, dettagli che erano ben chiari alla giuria dall'inizio. Si autodefinisce allegra e ironica...".

Nel corso dei primi appuntamento con il dating show condotto da Maria De Filippi, assisteremo allo scontro a distanza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. La dama, che ha interrotto la frequentazione con l'ufficiale della marina mercantile, sarebbe già interessata ad un altro uomo. Quest'estate, inoltre, si sarebbe sottoposta ad un trattamento di lifting.

Proseguono, inoltre, gli screzi tra Pamela Barretta ed Enzo Capo dopo il burrascoso addio. Ci sono tutti gli ingredienti per un pomeriggio coi fiocchi no?!