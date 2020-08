Catherine Spaak: "L'Isola dei Famosi? Ero stata ingannata. Mi avevano prospettato una partecipazione diversa"

Di Sebastiano Cascone domenica 30 agosto 2020

Gli aspetti inediti del ritiro di Catherine Spaak dall'Isola dei Famosi 10

Catherine Spaak, intervistata oggi da Piero degli Antoni per 'Il Resto del Carlino', si è tolta qualche sassolino dalla scarpa su alcuni episodi che hanno costellato la sua lunga e florida carriera in tv e sul grande schermo. La conduttrice di 'Harem', nel non troppo lontano 2015, partecipò alla decima edizione de 'L'Isola dei Famosi' decidendo però, di ritirarsi ancora prima dell'inizio del gioco:

"Ero stata ingannata. Mi avevano prospettato una partecipazione completamente diversa, con un aspetto più intimista".

L'attrice, fortunatamente, non ha dovuto pagare alcuna onerosa penale per il forfait:

"Per fortuna il mio contratto prevedeva che me ne sarei potuta andare in qualsiasi momento. Mi ero tutelata, ma evidentemente non abbastanza".

La Spaak, a distanza di anni, ha spiegato perché ha accettato la proposta di sbarcare in Honduras in qualità di naufraga:

"Certo, la pubblicità aiuta dal punto di vista finanziario. Io ne ho fatta tanta ma tante le ho rifiutate: carta igienica, brodo. Però, posso dire che né la pubblicità né l'Isola dei Famosi mi hanno cambiato la vita..."

Dal 1985 al 1988, è stata anche alla guida di 'Forum' ma non fu confermata perché, disse, che non aveva ceduto alle avances di un dirigente Mediaset:

"Già negli anni '70 denunciai questo stato di cose e la cosa suscitò clamore. Ma le colleghe attrici dissero che era capitato solo a me. Purtroppo questo atteggiamento coinvolge le stesse donne".