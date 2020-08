Elettra Lamborghini contro i vip in Sardegna: "Non ho più parole"

Di Marcello Filograsso domenica 30 agosto 2020

La cantante: "So per certo che hanno il covid, non fanno il tampone e vanno in giro"

Elettra Lamborghini non ci sta e dai suoi canali social si scaglia contro non precisate persone che sono state in Sardegna, avrebbero il coronavirus ma se ne andrebbero in giro senza aver fatto il tampone.

Ecco cosa ha scritto la cantante:



“La metà dei miei amici di Bologna che sono tornati dalla Sardegna hanno il coronavirus e giustamente se ne stanno a casa. Ci sono delle persone famose tornate dalla Sardegna che, lo so per certo, hanno preso il Coronavirus. Erano in compagnia di altre persone non famose che sono risultate positive e, quindi, tutte le persone di quel gruppo automaticamente lo dovrebbero aver preso. Ma loro che fanno? Non stanno facendo il tampone, non fanno un c...o. Si rifiutano di fare il tampone e vanno in giro. “Poi, oh, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Sbagli durante questo Covid ne abbiamo fatti tutti… ma un po’ di buon senso”.

Il finale era alquanto autoassolutorio, dal momento che la Lamborghini si era ritrovata costretta a interrompere il suo tour dopo che alcune tappe dei suoi concerti si erano rivelati dei veri e propri assembramenti, nonostante gli inviti della diretta interessata a non accalcarsi proprio nel corso dei suoi live.

Intanto, Elettra si prepara alle nozze con l'amato dj olandese Afrojack, che avranno luogo il prossimo 6 settembre.

Foto: account Instagram Elettra Lamborghini