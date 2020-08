Cristiano Malgioglio e Suor Cristina insieme su Instagram (foto)

Di Sebastiano Cascone sabato 29 agosto 2020

La foto inedita di Cristiano Malgioglio con Suor Cristina

Nelle scorse ore, Cristiano Malgioglio ha postato una foto, su Instagram, in compagnia di Suor Cristina, giunta al successo discografico grazie alla partecipazione (e vittoria) a 'The Voice of Italy'. Il cantautore ha annunciato nuovi progetti in vista con la religiosa. Cosa bolle in pentola? Un programma tv o un duetto inedito?

Solo qualche giorno fa, l'interprete siciliano ha manifestato, sui social, la propria insofferenza nel dover indossare la mascherina (per arginare il contagio di Coronavirus) e mantenere il distanziamento sociale:

"Adesso vorrei essere libero di muovermi ovunque. Ma non posso ...Bisogna rispettare le regole. Detesto questa mascherina che ormai porto da sei mesi. Ne avro' 90 e di colori diversi. A volte non riconosco neanche la mia faccia. E ' un peccato non poter raggiungere la persona alla quale vuoi bene. Per quanto tempo ancora.? Non si sa. Ho bisogno di un neurologo che mi aiuti a capire meglio questi stati di ansia. Per fortuna domani inizio uno Show bellissimo e super Top.. un abbraccione a voi tutti ragazzi".