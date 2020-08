Irene Capuano negativa al Covid-19 (video)

Di Sebastiano Cascone sabato 29 agosto 2020

Irene Capuano comunica l'esito del tampone attraverso una serie di Instagram Stories

Irene Capuano, nelle scorse ore, ha registrato una serie di Instagram Stories, per comunicare ai followers (e ai tanti detrattori di questi ultimi giorni) l'esito del tampone sul Covid-19. L'ex fidanzata di Luigi Mastroianni è risultata negativa dopo il rientro da una vacanza in Sardegna con il fidanzato Christian Galletta. Ecco le sue parole:

"Visto che in questi giorni mi sono arrivati, insulti, chi mi ha augurato la morte o la positività al tampone, chi si è inventato di tutto e di più sulla mia vita quando nemmeno io ero a conoscenza di alcune cose. A parte questo e Queste persone di m..., ok che siamo ragazzi, ok che abbiamo sbagliato, sono stata la prima a dire tutto questo... vorrei dire a tutte queste persone che ha perso solo tempo che il risultato del tampone è negativo giusto per dirvelo. Queste persone sono squallide. Arrivare ad insultare e augurare la morte. Sotto consiglio di due membri familiari che lavoro in ospedale, continuerò la mia fantastica quarantena. Rimarrò qui. Non tornerò a casa dei miei sempre per sicurezza. Abbiamo preso una casetta per un mese. Tra qualche giorno, per sicurezza ripeteremo un secondo tampone".

L'influencer Deianira Marzano, sul proprio account Instagram, ha commentato la notizia: