Eliana Michelazzo vuole denunciare tutti i locali che ha frequentato in Sardegna

Di Massimo Galanto sabato 29 agosto 2020

A farlo sapere è il legale della ragazza risultata positiva al coronavirus, Daniele Bocciolini

Eliana Michelazzo sarebbe pronta a denunciare tutti i locali che ha frequentato in Costa Smeralda e i mezzi di trasporto che utilizzava nei suoi spostamenti in Sardegna. Lo comunica il suo legale Daniele Bocciolini all'Adnkronos, spiegando che, dopo l'aggravarsi delle condizioni della sua assistita, risultata positiva al coronavirus, e il suo trasporto in ambulanza in ospedale, "ci riserviamo di valutare la presentazione di una denuncia-querela anche solo al fine di verificare se nei mezzi utilizzati per gli spostamenti e nei locali frequentati da lei e da altri turisti, famosi e non in Costa Smeralda siano state commesse violazioni della normativa anti-Covid" perché "la salute viene prima del business e del divertimento".

Intanto, tramite le stories Instagram, l'ex manager di Pamela Prati ha fornito alcuni aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Dopo essere stata trasportata al Policlinico Gemelli, è rientrata a casa a Roma, dove continuerà cure e quarantena.