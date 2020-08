Uomini e Donne anticipazioni seconda registrazione 28 agosto 2020

Di Sebastiano Cascone sabato 29 agosto 2020

Le anticipazioni della seconda registrazione di Uomini e Donne stagione 2020 - 21

Grazie al sempre informato Vicolodellenews.it, siamo in grado di fornirvi le succose anticipazioni che riguardano le puntate inedite di 'Uomini e Donne', in onda partire dal prossimo 7 settembre 2020, alle 14:45 su Canale 5. Ieri, venerdì 28 agosto 2020, infatti, è stata registrato il secondo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi. Ecco cosa è successo:

- Sono state presentate ufficialmente le nuove troniste, Jessica e Sophie;

- Gemma ha avuto un confronto in studio con Sirius. Fuori allo studio, nel parcheggio, ha fatto un’esterna con un nuovo corteggiatore. In studio tutti hanno attaccato Nicola perché secondo loro lui non era interessato e voleva solo approfittare di lei per un po’ di notorietà;

- Armando ha chiesto il numero di una del parterre che glielo ha dato, ma poi non sono usciti perché lei preferiva stare con le amiche la sera ed è nata una polemica;

- Enzo ha chiesto il numero di Valentina ma lei ha rifiutato perché non vuole essere messa in mezzo ai suoi casini con Pamela.

Per quanto riguarda il Trono Classico invece sono stati eliminati molti ragazzi e ragazze e i due tronisti si sono un po’ battibeccati tra loro.