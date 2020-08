Samanta Togni: "Giancarlo Magalli? Un vero uomo di tv"

sabato 29 agosto 2020

Le parole di stima di Samanta Togni nei confronti di Giancarlo Magalli, compagno di lavoro a I fatti vostri

Ultime settimane prima del debutto a 'I Fatti vostri' per Samanta Togni. L'ex insegnante di 'Ballando con le stelle', che dal prossimo 14 settembre, sarà la nuova padrona di casa del programma mattutino di Rai2, si sta preparando minuziosamente per non arrivare impreparata alla grande svolta della sua carriera:

"Mi preparo soprattutto a livello psicologico, cercando di impegnarmi molto e portando il meglio. Vedremo cosa mi aspetterà".

Con lo storico conduttore della trasmissione, Giancarlo Magalli, c'è stima e feeling reciproci:

"E' un vero uomo di tv".

Solo qualche settimana fa, nel corso di un'intervista, Magalli aveva espresso il proprio dispiacere per la mancata riconferma di Roberta Morise, ultima partner a 'I Fatti vostri':

"Lo comprendo. Quando si lavora a stretto contatto, è normale che nascano delle amicizie".

I FATTI VOSTRI

Conduce Giancarlo Magalli

con Samanta Togni, Paolo Fox, Umberto Broccoli e Massimo Morico

In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 11.10, dal 14 settembre

Quotidiano di attualità, costume, spettacolo, musica e curiosità condotto da Giancarlo Magalli che nell’edizione 2020 - 2021 avrà accanto Samantha Togni, Umberto Broccoli, Paolo Fox e il gruppo musicale di Stefano Palatresi.

Il programma in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 11.10, dal 14 settembre è firmato da Michele Guardì, Giovanna Flora e Rory Zamponi, con la regia di Michele Guardì.

I Fatti Vostri, nato nel dicembre del 1991 con Fabrizio Frizzi al timone, quest’anno festeggia il trentennale con molte novità, soprattutto per quel che riguarda le rubriche, i giochi, i momenti musicali, l’introduzione di spazi dedicati allo spettacolo e al ballo, grazie alla new entry nel cast di Samanta Togni.

Nella piazza – in parte scenograficamente rinnovata – si parlerà dei fatti di maggiore attualità con l’occhio curioso, familiare e discorsivo che ha creato lo stile proprio de I Fatti Vostri, con collegamenti esterni in diretta e servizi chiusi a corredo del caso di cui si parla.

Per la nuova rubrica “Io c’ero”, sulla “panchina dei ricordi” incontreremo gente comune che, con foto e filmati personali, racconterà come ha vissuto un momento importante della storia del nostro paese. Vedremo anche come è cambiata l’Italia dal dopoguerra a oggi con una immersione nel mondo dello spettacolo (teatro, cinema, TV) e nel costume nella rubrica condotta dal professore Umberto Broccoli.

Ai telespettatori che lo vorranno, sarà offerta la possibilità di affacciarsi a un balcone della piazza per appelli, richieste, proteste e saluti.

Per la parte musicale, oltre alla presenza della band di Stefano Palatresi che al basso e al sax si avvarrà di due giovani musiciste-coriste uscite dal conservatorio, è prevista la partecipazione settimanale di importanti nomi della musica italiana che si alterneranno nel corso della stagione.

Essendo il mondo dello spettacolo uno dei più colpiti dalle limitazioni imposte dalla pandemia, la piazza de I Fatti Vostri offrirà anche ad attori e attrici la possibilità di riprendere il dialogo con il pubblico, proponendo coinvolgenti brani del loro repertorio e anticipando momenti degli spettacoli che li vedranno impegnati nel loro ritorno alle scene.

Per la trentesima edizione anche i telespettatori torneranno a essere coinvolti con un nuovo divertente gioco da casa che consentirà la vincita di importanti premi rispondendo a quiz legati alla lingua italiana e alle tradizioni più curiose delle nostre piazze.

Confermata la presenza del Colonnello Massimo Morico per gli aggiornamenti meteorologici.