Elettra Lamborghini rifiuta il selfie di un fan: "Era mezzanotte, temevo fosse un porco"

Di Ivan Buratti sabato 29 agosto 2020

La cantante di Pem Pem spaventata dopo aver respinto un fan, che l'ha raggiunta di soppiatto a mezzanotte per una foto

Che paura per Elettra Lamborghini! La cantante bolognese, nipote del fondatore di uno dei marchi automobilistici più famoso al mondo, è stata protagonista di un episodio piuttosto spiacevole nelle scorse ore dai propri profili social. Su Instagram, infatti, Elettra Lamborghini ha rivelato di aver dovuto rifiutare un selfie con una persona piuttosto particolare, un fan decisamente sui generis.

L'uomo in questione, trovando Elettra Lamborghini in giro per strada, l'ha raggiunta di soppiatto per scattare una foto ricordo con la cantante di Pem Pem. Tuttavia, l'approccio con la ragazza non è stato giudicato del tutto morbido, tanto che la cantante ha scelto di condividere quanto accaduto coi propri seguaci:



Stavo camminando, è ormai mezzanotte, si affianca uno dal nulla, si ferma e mi chiede di fare una foto. Io, forse maleducata o forse no, lo guardo male e gli dico 'no secco', perché avevo paura fosse una brutta persona, un gran porco. Ma è normale? È mezzanotte, lo vedi che è buio, sto camminando e mi sto facendo gli affari miei. Mai dare confidenza se sei senza bodyguard, con o senza mascherina sono terrorizzata.

Elettra Lamborghini non ha apprezzato l'atteggiamento del ragazzo, rimasto quindi a secco di foto e di abbracci con la sua beniamina, ormai fedele alle disposizioni del governo circa le regole sul distanziamento sociale. Niente selfie per nessuno, soprattutto con gli sconosciuti, a maggior ragione!