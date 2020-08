Giulia De Lellis: "Sto rientrando in città, farò il tampone, fatelo anche voi"

Con un post pubblicato su Instagram, Giulia De Lellis fa sapere che sta rientrando in città e che la prima cosa che farà sarà sottoporsi al tampone per scoprire se ha contratto il coronavirus. L'influencer ha precisato di non presentare alcun sintomo, ma di voler comunque verificare le sue condizioni di salute, anche e soprattutto per non mettere a rischio le persone che incontrerà. In questo senso ha lanciato un vero e proprio appello a chi la segue (su Instagram ha quasi 5 milioni di follower):

Ciao a tutti 💘

Questa #estateitaliana è, per me, ormai giunta al termine. Torno in città per riorganizzare la mia vita, con una quantità di cose da fare che neanche io stessa immagino, ma come sempre me la caverò.. La prima cosa che farò non appena atterrata, sarà il test COVID-19 ( il tampone per esattezza) perché nonostante io non abbia alcun sintomo è comunque importante verificare di non averlo contratto e non mettere a rischio nessuna delle persone che mi staranno vicine. Mi raccomando: fatelo anche voi🙏🏼🙏🏼

In particolare se avete viaggiato e interagito con altre persone che a loro volta potrebbero averlo inavvertitamente contratto. La nostra salute, quella dei nostri cari e delle persone con cui lavoriamo deve ASSOLUTAMENTE venire prima di tutto💕

In bocca al lupo per questo rientro a tutti, io come sempre vi terrò aggiornati.

La vostra Giulietta 🌈