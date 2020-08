Emma Marrone: "Sono definitivamente fuori dalla malattia"

Di Giulio Pasqui giovedì 27 agosto 2020

"Mi hanno aperto a metà per ben due volte in questi anni. Ho discrezione nel pianto come nel riso", ha detto a Grazia.

Finalmente, una bella notizia: Emma Marrone è ufficialmente "fuori dalla malattia". Lo ha svelato la cantante al settimanale Grazia: "Quando ha squillato il telefono, qundici giorni fa, era il mio medico. Ho pensato: 'Ci risiamo'. Ho pensato che dovessi ricominciare tutto da capo. Invece mi diceva che in base agli ultimi esami sono uscita definitivamente dalla malattia". La prima cosa che ha fatto, come prevedibile, è stata chiamare la mamma per comunicarle la più bella delle notizie.

La notizia tanto attesa arriva dopo mesi di paura. Era settembre 2019 quando Emma aveva annunciato uno stop a tutti gli impegni professionali (concerti compresi) a causa del male che l'aveva colpita già negli anni passati. La cantante aveva dovuto ricominciare un percorso di guarigione: "Non ho pianto prima di entrare in sala operatoria né dopo. Mi hanno aperto a metà per ben due volte in questi anni. Ho discrezione nel pianto come nel riso", sono le sue parole al settimanale diretto da Silvia Grilli.

Due mesi fa l'artista, che sarà la prossima giudice di X Factor, aveva lanciato un messaggio di speranza: "Ho fatto il controllo e per la prima volta dopo tanti anni mi sono sentita dire che va tutto bene bene veramente. Voglio mandare un messaggio di speranza: ce la farete anche voi".