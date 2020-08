Daniele Scardina ha provato a riconquistare Diletta Leotta, ecco come

Da buon sportivo, Daniele Scardina non molla. Il pugile avrebbe tentato di riconquistare Diletta Leotta, con la quale la storia d'amore è terminata dopo il lockdown. Secondo quanto riferisce il settimanale Chi, Scardina, infatti, avrebbe avvicinato la conduttrice di Dazn in Sardegna, dove entrambi hanno trascorso (separatamente) un periodo di vacanze.

Il pugile avrebbe approfittato, si fa per dire, dell'assenza di Zlatan Ibrahimovic, che negli ultimi tempi sembra aver fatto amicizia con la Leotta. Ecco cosa si legge sulla rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini:

E’ quasi l’una di notte quando Diletta Leotta sta per finire di cenare al ristorante Sottovento a Porto Cervo, quello dove pochi giorni prima si era vista con Zlatan Ibrahimovic e un gruppo di amici. Questa volta Ibra non c’è, ma al tavolo della Leotta, il 18 agosto, appare Daniele Scardina, il suo ex, che entra in pressing sulla Leotta. La conduttrice tv, che proprio pochi giorni prima aveva festeggiato il compleanno senza invitare il pugile, ha l’aria scocciata e non ha voglia di scenate dinanzi a tutti. Daniele le chiede di parlare. Lei dapprima nicchia, poi decide di andare all’esterno del locale per ascoltare il suo ex: la vediamo con la sigaretta in bocca e posa nervosa. I due parlano per quasi un’ora. Ma il risultato non cambia. Diletta è ferma nel suo non voler riaprire la storia. Il pugile, che proprio a Chi, aveva dichiarato: “L’amerò per sempre” lascia la sua ex e si riunisce al gruppo di amici.