Soleil Sorge e Andrea Iannone nuova coppia? (foto)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 26 agosto 2020

Le prime foto della neo coppia Soleil Sorge ed Andrea Iannone

Sul numero di “Chi” in edicola, oggi, ‪mercoledì 26 agosto‬, le immagini esclusive che documentano la nascita di una nuova coppia: quella formata da Andrea Iannone e dall’influencer ed ex “naufraga” Soleil Stasi Sorge. Uno strano “triangolo” visto che lei è l’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez, il miglior amico di Iannone e suo ex “cognato” ai tempi quando il pilota era fidanzato con Belen. Iannone per quasi tutta l’estate è rimasto chiuso nel suo bunker di Lugano a pubblicare foto della propria moto in attesa della revisione della sentenza per doping che lo aveva condannato a 18 mesi di squalifica. Si è concesso una breve vacanza in Sardegna. Breve ma efficace, visto che ha incontrato Soleil lo scorso giovedì sera e ha trascorso con lei due giorni, prima di prendere il suo stesso volo, direzione Malpensa, e di riaccompagnarla a casa con un autista.

Come si dice in questi casi... se son rose fioriranno!!!