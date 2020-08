Valeria Marini è tornata single?

Di Massimo Galanto martedì 25 agosto 2020

È finita con Gianluigi Martino? Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ha provato a fare luce sulla questione ed ecco cosa ha scoperto

Valeria Marini è tornata single? La domanda circola negli ambienti del gossip, soprattutto da quando la showgirl non si fa più vedere in compagnia di Gianluigi Martino, con il quale sembrava stesse già pensando addirittura alle nozze (anche se lei un mese fa aveva smentito).

Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ha indagato sulla vicenda e ha riportato le conclusioni delle sue ricerche:

Scrivo su Whatsapp a Valeria Marini, forte del fatto che mi risponde sempre. Vedo che ha letto il messaggio. Attendo, nulla. Chiamo, mi risponde sempre e subito, ma non mi risponde. Il silenzio è assordante. Taglio la testa al toro e scrivo al cellulare di lui. Non legge il messaggio. Allora chiamo, nulla. Che devo pensare? Rottura, crisi, pausa di riflessione, o fake news? Il gossip è una scienza esatta, o è bianco o è nero.

Le parole del giornalista sembrano alimentare le voci sulla rottura tra la showgirl e il giovane avvocato, anche se non dissipano tutti i dubbi. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare conferme o smentite, magari dai diretti interessati. D'altronde, non si può non rispondere al telefono per sempre!