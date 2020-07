Valeria Marini: "Non mi sposo. Il Grande Fratello Vip rovinato da Antonella Elia"

Di Sebastiano Cascone lunedì 20 luglio 2020

Le nuove dichiarazioni di Valeria Marini contro Antonella Elia

Ospite, oggi, lunedì 20 luglio 2020, di 'Ogni Mattina', Valeria Marini ha smentito le voci di un imminente matrimonio con il fidanzato Gianluigi Martino. Al momento, però, non si sa se la mamma Gianna Orrù abbia benedetto l'unione:

Marini: "Non mi sposo. E' un bel ragazzo, mi ama, è simpatico. Lavoriamo assieme. Abbiamo un bellissimo rapporto. E' una bravissima persona. Non mi piace fare gli annunci sulla mia vita privata. Ho sofferto tanto, ho sbagliato, ho commesso degli errori. Non ho ascoltato i consigli di mia mamma. La vita è fatta di scelte giuste e sbagliate. Ci sono modi per sistemare le cose".

Prima di scattare una foto ricordo con i due padroni di casa, Alessio Viola ed Adriana Volpe, la regina del Bagaglino, si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Antonella Elia (sua compagna di viaggio all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip') che, proprio in queste settimane, sta vivendo un'altra esperienza televisiva, ovvero quello di 'Temptation Island', assieme al compagno Pietro Delle Piane:

Marini: "Volevo ringraziare Alfonso Signorini perché ha fatto un Grande Fratello Vip magistrale. E' stato rovinato da Antonella Elia che mi ha messo le mani addosso. Siccome Adriana la sento come una famiglia, così come Michele (Cucuzza, ospite della trasmissione, ndb) dovevo dire questa cosa".