Elisabetta Gregoraci: "GF Vip? Dirò quello che penso ma ho paura di esagerare. Non escludo di potermi innamorare..."

Di Fabio Morasca martedì 25 agosto 2020

Elisabetta Gregoraci, intervistata dal settimanale Chi.

Mancano poche settimane all'inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip che andrà in onda su Canale 5 e che sarà condotto, per il secondo anno consecutivo, da Alfonso Signorini, con la collaborazione di Pupo e di Antonella Elia nel ruolo di opinionisti.

Tra i concorrenti, troveremo Elisabetta Gregoraci, reduce dal successo estivo nella conduzione del Radionorba Vodafone Battiti Live, andato in onda su Italia 1.

Intervistata dal settimanale Chi, la showgirl e conduttrice calabrese ha esordito, svelando il motivo per il quale ha deciso di cedere al corteggiamento dei reality. In realtà, la Gregoraci, nel lontano 2005, partecipò ad un reality dimenticato da tutti, Ritorno al Presente, andato in onda su Rai 1 e chiuso anzitempo per bassi ascolti:

Il GF Vip sarà una gita di classe con i compagni delle superiori, un'avventura da affrontare con lo spirito di un'adolescente. È un momento della mia vita in cui ho deciso di concedermi un po' d'evasione. È da tanti anni che mi corteggiano per questo genere di programmi e ho sempre detto di no. Quest'anno ho accettato principalmente per un motivo che è Alfonso Signorini. Il suo GF Vip non è solo un reality ma è un grande varietà dove i concorrenti si possono mettere a nudo senza temere. E io voglio che la gente mi conosca per quello che sono.

Tra le cose che la spaventano maggiormente, Elisabetta Gregoraci ha parlato del rischio di dire cose di cui si potrebbe pentire:

Sono tante le cose che mi spaventano di questa esperienza. Nella vita di tutti i giorni, sono una che dice quello che pensa, quindi ho paura di esagerare anche perché mi hanno detto che, a un certo punto, non ti accorgi più delle telecamere e parli come se fossi a casa tua. E io, quando parlo a casa mia, sono un fiume in piena, e questo mi fa paura. Speriamo bene.

Elisabetta Gregoraci, inoltre, non ha escluso la possibilità di innamorarsi all'interno della Casa:

Entro nella Casa da single ma non escludo di potermi innamorare anche se non sarebbe il massimo ma sarebbe sciocco escluderlo perché significherebbe togliere alla vita la possibilità di sorprenderti. Negli ultimi anni, l'amore mi ha un po' ferita ma sono una che vive per questo sentimento, è il motore della nostra vita e voglio emozionarmi ancora.

La Gregoraci, prima di dire sì ad Alfonso Signorini, si è confrontata anche con l'ex marito e padre di suo figlio, Flavio Briatore, attualmente ricoverato al San Raffaele di Milano per COVID-19: