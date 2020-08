Valeria Marini negativa al Coronavirus (foto)

Di Marco Salaris lunedì 24 agosto 2020

La showgirl ha avuto contatti con Federico Fashion Style, positivo al tampone: "Quando mi ha detto che è risultato positivo al covid è stato uno shock".

Con uno scatto 'stellare' pubblicato sul suo Instagram, anche Valeria Marini è risultata negativa al Coronavirus dopo aver fatto il tampone. Ne dà notizia lei stessa citando Federico Fashion Style - risultato positivo al test dopo essere rientrato dalla Sardegna - con il quale recentemente ha trascorso "molti bei momenti insieme" come scrive sul post che recita:

La vita è bella. Tutti noi dobbiamo continuare ad apprezzare ogni momento. Da mesi abbiamo imparato a rispettare le regole e questo è il momento di continuare a farlo perché tutto ritorni come prima. Stamattina, quando mi ha chiamata Federico per dirmi che è risultato positivo al covid, è stato uno shock. Sono andata subito a fare un tampone risultato negativo.

Il messaggio, volto anche a rassicurare i suoi 975mila followers, si chiude con altre due parole spese per il parrucchiere dei vip, amico della showgirl: "Sono sicura che presto starai benissimo e tornerai alla vita stellare". Valeria Marini si aggiunge alla lunga lista di vip che in queste ore si stanno sottoponendo ai tamponi dopo essere stati in vacanza in Sardegna.