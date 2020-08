Foto Chanel Totti su Gente, direttore Monica Mosca: "Dispiaciuta per le polemiche"

Dopo le polemiche per la pubblicazione della foto su Gente di Francesco Totti con la figlia 13enne Chanel al mare in costume, arrivano le parole della direttrice della rivista Monica Mosca. Ecco cosa ha detto:

Sono molto dispiaciuta e amareggiata per le reazioni generate dalla pubblicazione sulla copertina di Gente numero 34 della foto di Francesco Totti e della figlia Chanel, scattate in spiaggia. Come direttore ho sempre inteso valorizzare le donne e più in generale sostenere i valori della famiglia: era l'intento anche di questa pubblicazione, in cui si è voluto semplicemente ritrarre la famiglia Totti in un momento di normalità. In alcun modo, ovviamente, abbiamo mai inteso uscire da questo obiettivo.