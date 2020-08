Paolo Bonolis: "Non ho il Covid-19"

Di Sebastiano Cascone lunedì 24 agosto 2020

Paolo Bonolis, nelle scorse ore, ha rilasciato una intervista a 'Il Messaggero', dopo la notizia che l'ex calciatore, Sinisa Mihajlovic, è risultato positivo al Covid-19 seppur asintomatico. Il conduttore di Canale 5, l'allenatore del Bologna, il figlio Davide, Fabio Rovazzi, Flavio Briatore, negli scorsi giorni, hanno partecipato ad un torneo di calcetto in Sardegna.

Il presentatore Mediaset ha rassicurato tutti i fan sulle sue condizioni di salute:

"Veramente io sono in perfetta salute. Mi sento in forma, non ho nulla, sto bene: certamente non ho il Covid. Per il lavoro che faccio io sono continuamente controllato. Ci monitorano in continuazione, sono certo di stare bene. Quelli che fanno il mio lavoro non possono permettersi incertezze".

Anche il figlio non presenta alcun sintomo che possa far pensare al fatto che sia stato infettato dal virus:

"Davide? State tranquilli, sta bene pure lui. È negativo al virus, abbiamo fatto immediatamente tutti i controlli necessari per scongiurare il peggio".

Appena un giorno fa, il club rossoblu ha diramato una nota stampa per spiegare, in maniera precisa, l'accaduto. Si legge:

"Sinisa Mihajlovic, rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale.

Sono stati effettuati in questi giorni anche i tamponi sul gruppo squadra della Primavera, risultati tutti negativi. Domani saranno effettuati i test sui giocatori e i collaboratori della Prima squadra".